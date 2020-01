Liga Ouro Fut 7 começa no próximo domingo

A maior competição de fut7 de Araucária está prestes a começar. No domingo, 19 de janeiro, começa a Liga Ouro Fut7, organizada pela RM Sports, com apoio da Na Cancha Sports e Bar, onde os jogos serão realizados. Serão 28 equipes participantes, de Araucária e região, com premiações de mais de R$ 5.000 para os vencedores. O 1º lugar levará um troféu e mais R$ 2.000,00, o 2º ganhará um troféu e mais R$ 1.000,00, e o 3º colocado receberá um troféu e mais R$ 500,00. Também haverá premiações para o melhor treinador, goleiro menos vazado e artilheiro, que receberão troféus e mais R$ 50,00 cada.

As inscrições já estão se encerrando e o arbitral da competição acontece nessa quinta-feira, dia 16. Mais informações sobre a Liga Ouro poderão ser obtidas pelo telefone 98866-8929, com Rodrigo, ou diretamente na Quadra Na Cancha Sports, localizada na rua Peroba, 73, bairro Capela Valha, sempre a partir das 19h.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1195 – 16/01/2020