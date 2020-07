Live arrecada meia tonelada de alimentos para a APAE Araucária

Mesmo à distância, o momento é de união em prol dos que mais precisam em tempos de isolamento social. Consciente da realidade e com intuito de ajudar, o cantor Andre Di Barros realizou no início deste mês uma live especial, onde além de cantar seus sucessos, convidou os fãs a doarem alimentos não perecíveis para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araucária (Apae).

A iniciativa deu certo e arrecadou meia tonelada de alimentos, que resultaram em 45 cestas básicas e foram entregues às pessoas atendidas pela instituição, no dia 17 de junho. Sem fins lucrativos, a APAE presta serviços gratuitos e atende as famílias carentes dos seus alunos, por isso, toda ajuda da comunidade durante este período é muito bem-vinda. “Fiquei emocionado demais em poder emprestar minha voz para uma causa tão nobre como essa”, diz o cantor.

A diretora da APAE, Anilceia Araujo de Sousa, elogiou a atitude do artista, que não teve apenas o intuito de interagir com o público, mas também de ajudar o próximo, colaborando para que a instituição possa dar continuidade ao trabalho de atendimento desenvolvido nas áreas de educação e assistência social. “A APAE de Araucária agradece o carinho do cantor Andre e a ajuda importante que deu às famílias dos nossos alunos. Para que a família apaeana possa dar continuidade aos trabalhos, é necessário que os cidadãos de Araucária se engajem e abracem a causa junto conosco”, convida a diretora.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação