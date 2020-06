Lixo descartado de forma irregular no Parque das Pontes é recolhido pela PMA

Durante esta terça-feira, 16 de junho, equipes de limpeza da Prefeitura estão recolhendo materiais descartados irregularmente, como TVs antigas, garrafas de vidro, papelão, sofás, fogões; todos que a Prefeitura já recolhe em algum tipo de coleta, na área de preservação ambiental do Parque das Pontes. Conforme a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), há uma estimativa de que 2 toneladas de materiais descartados irregularmente sejam recolhidos ao longo do dia. O descarte irregular é crime ambiental e pode resultar em multa, auto de infração e processo administrativo ao responsável.

Além da coleta de lixo orgânico, a Prefeitura também disponibiliza a coleta seletiva para materiais recicláveis. Outra ação é coleta de materiais volumosos que pode ser agendada pelo telefone (41)3614-7480. São considerados resíduos volumosos materiais como sofás, colchões, móveis, madeiras, fogões, pneus, equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. A equipe vai buscar na casa da pessoa, conforme foi agendado.

Os moradores podem ajudar a evitar o descarte irregular de materiais com informações sobre os possíveis responsáveis. A denúncia pode ser anônima e pode ser via Secretaria de Meio Ambiente (3614-74-80), pela Ouvidoria do Município (0800-643-1550 ou [email protected]) ou Guarda Municipal (telefone 153).

DIA DO MEIO AMBIENTE

Na sexta-feira, 5 de junho, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou uma limpeza geral ao longo da rua Presidente Castelo Branco, no bairro Thomaz Coelho, próximo ao limite com Curitiba. A via conta com trechos em área de preservação ambiental e estava com diversos pontos de descarte irregular de resíduos sólidos como madeiras, galhos, recicláveis entre outros. Na ocasião, foram recolhidas 10 toneladas de rejeitos. Houve ainda a coleta de 1 caminhão de madeira, 2 caminhões de galhos e mais 250m³ de resíduos de construção civil. A SMMA contou com a parceria da empresa HB Ambiental Sistemas de Reciclagem que recebeu os resíduos de construção civil para fazer a reciclagem. Foram plantadas mudas de árvores nativas ao logo da via e foram colocadas placas informativas sobre a proibição de jogar lixo.

Texto: PMA

Foto: Carlos Poly