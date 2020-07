Lixões em terrenos baldios estão tirando a paz dos moradores

O lixo jogado de forma irregular e indevida em terrenos baldios está sempre na lista de reclamações. Nas ruas Tesoureiro, no bairro Capela Velha, e Maranhão, no bairro Costeira, os moradores estão indignados com o desrespeito por parte das pessoas que muitas vezes saem de seus bairros e vão para outros, apenas para jogar todo e qualquer tipo de dejetos, inclusive, restos de materiais de construção, animais mortos, entre outros. “O terreno é da Prefeitura, eles poderiam vir limpar com mais frequência, pra evitar que vire um lixão, ou fiscalizar melhor pra flagrar quem faz isso”, denunciou uma moradora da rua Tesoureiro. Um morador da rua Maranhão também se manifestou, dizendo que “a comunidade cansou de ligar para virem aqui limpar ou multar o dono do terreno, e eles (Prefeitura) não vieram”.

Com relação as reclamações, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, orientou que as denúncias de descarte irregular em terrenos públicos podem ser realizadas pelo telefone 3614-7481 ou para a Ouvidoria Geral do Município. O WhatsApp de contato é o (41) 99922-1006. Além da descrição da situação de maneira detalhada (como endereço e pontos de referência), é possível enviar fotos e vídeos sobre o assunto relatado. Quando o terreno é particular, o proprietário pode ser notificado para fazer a limpeza, e neste caso também é importante denúncia via Ouvidoria.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1220 – 09/07/2020