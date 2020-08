Lojistas reclamam da falta de vagas de estacionamento

Comerciantes que possuem lojas nas ruas que cercam a Prefeitura Municipal, estão reclamando que os as vagas de estacionamento estão sempre ocupadas, geralmente pelos servidores públicos, tirando vagas que poderiam ser usadas por clientes. Alegam ainda, que os veículos citados não estariam respeitando o estacionamento rotativo, e questionam a falta de fiscalização na região. “Os carros ficam o dia todo no local, e os clientes não acham lugar para parar estacionar e acabam indo embora, assim o comércio, que já está sofrendo por conta da crise financeira provocada pela pandemia, acaba sendo mais castigado”, reclamou uma lojista. Outro lojista comentou que faz tempo que não está tendo fiscalização do estacionamento rotativo e isso acaba prejudicando o comércio. “Quem chega primeiro pega a vaga e fica o dia todo no local. Quem precisa fazer compras ou realizar algum serviço na Prefeitura, acaba sendo prejudicado”, denunciou.

Sobre as reclamações dos lojistas, a Prefeitura esclareceu que, com exceção das vagas específicas de portadores de necessidades especiais e idosos, as vagas do rotativo são livres para qualquer usuário da via. As vagas gerais são para atender a toda a região e não apenas aos estabelecimentos ou residências em que estão próximos. Explicou ainda que o sistema gratuito de estacionamento rotativo de Araucária prevê a fiscalização por videomonitoramento, porém, com o fim do contrato dos equipamentos de monitoramento locados, a Prefeitura teve que abrir uma nova licitação, que está em fase de recursos e deverá ser concluída em breve. Com isso, em breve, haverá duas viaturas do Trânsito equipadas com o videomonitoramento para o controle das vagas do estacionamento rotativo. O tempo de permanência na vaga será mantido: até duas horas. Outra medida adotada para melhorar o trânsito nas redondezas da Prefeitura foi a remanso na rua Fernando Suckow, que abriu mais vagas do rotativo, com intuito de beneficiar toda a região.

Segurança

Segundo a Prefeitura, o foco das câmeras de monitoramento está nas questões de segurança pública, mas é possível que o sistema também ajude em algumas questões de trânsito como identificar veículos com alguma irregularidade ou a ocorrência de colisão, por exemplo. A Prefeitura destacou ainda que, considerando questões previstas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), continuará havendo a necessidade da presença de equipe de trânsito in loco para a fiscalização.

Texto maurenn bernardo

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1225 – 13/08/2020