Machão de cozinha dá trabalho para a GM, mas acaba preso

No final da tarde de sábado, 12 de setembro, a Guarda Municipal atendeu mais uma situação de violência doméstica, dessa vez na rua Espírito Santo, no jardim Iguaçu. No local, a vítima relatou que tinha sido agredida pelo marido, que ele havia quebrado toda sua residência e fugido em seguida. A dona da casa onde o casal mora, que tentou apartar a briga, também acabou se machucando.

A GM fez um patrulhamento pela região em busca do agressor e conseguiu localizá-lo. Ao tentar a abordagem, o homem ficou bastante alterado e não obedeceu a equipe. Foi necessário imobilizá-lo e algemá-lo. Ele foi conduzido para a UPA devido a alguns arranhões que apresentava na face, provavelmente da briga com a esposa, e na sequência foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. As vítimas também foram conduzidas até a UPA para receber atendimento e posteriormente para a DP, onde iriam prestar queixa.