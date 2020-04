Mais dias secos e ensolarados são previstos para Araucária

Foto: Marco Charneski

O período de estiagem vem castigando os reservatórios de todo o Estado e, infelizmente, a previsão do Instituto Simepar para o município não é nada animadora. Com temperaturas mais baixas e dias ensolarados, a chuva permanecerá escassa, deixando o tempo ainda mais seco em toda a cidade.

Nesta quinta-feira, 9 de abril, o céu claro vai aquecer o dia dos araucarienses, a mínima de 12°C subirá para os 25°C ao longo da tarde, com poucas chances de chuva. A sexta-feira, 10, começará mais encoberta, com mínima de 12°C e máxima de 24°C.

O fim de semana será mais gelado, se comparado aos dias anteriores. No sábado, 11, o sol virá acompanhado de uma manhã gelada, mas ao longo do dia a máxima alcançará os 22°C sem chances de chuva. Já no domingo, 12, os termômetros não passarão dos 20°C, com sol e baixíssimas probabilidades de chuvas.