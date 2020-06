Mais dois moradores de Araucária morrem de COVID. Óbitos chegam a seis

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) confirmou nesta segunda-feira, 29 de junho, que mais dois moradores de Araucária vieram a óbito em decorrência do novo coronavírus.

Com as duas novas mortes, o número de vidas araucarienses ceifadas pela COVID chega a seis.

Esses dois últimos óbitos são de uma mulher de 79 anos e um homem de 69 anos. Ambas as mortes aconteceram no sábado, 27 de junho.

J.M.S era morador do bairro Iguaçu e faleceu em casa. Ele chegou a ficar internado, mas havia recebido alta nos últimos dias. Já T.K.W faleceu no Hospital do Trabalhador. Ambos tinham quadros de comorbidade, que aumentam o risco de óbito em casos de COVID. OS dois foram sepultados no Cemitério Independência.