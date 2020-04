Mais um acidente de moto na rua Manoel Ribas deixa três feridos

Dois motoqueiros se envolveram em um grave acidente na noite desta quarta-feira, 29 de abril, na rua Manoel Ribas, próximo ao Posto Fialla, no jardim Iguaçu, praticamente no mesmo ponto em que outro acidente aconteceu na terça-feira, 28, resultando na morte de um motoqueiro.

Os dois jovens e mais uma moça que estava na garupa de uma das motos ficaram feridos. Um deles foi conduzido a um hospital de Curitiba, em estado grave, mas segundo informações de familiares, está se recuperando, e sua condição de saúde é estável. Ambulâncias do Siate e do Samu prestaram atendimento no local.

Foto: divulgação