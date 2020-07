Mais um bandido é morto em confronto com o Bope

Um bandido que havia acabado de roubar um táxi no bairro Portão, em Curitiba, foi morto durante um confronto com policiais do Bope na tarde desta sexta-feira, 10 de julho. Após ter roubado o veículo, ele fugiu pela Linha Verde, sentido Araucária, e acabou se envolvendo em um acidente de trânsito. Após colidir, p suposto ladrão fugiu, mas o motorista do outro veículo foi atrás dele e acionou a Polícia Militar.

Policiais do Bope imediatamente localizaram o táxi e saíram no seu encalço. Já em Araucária, na avenida das Nações, bairro Capela Velha, próximo à empresa AAM do Brasil, o suposto bandido perdeu o controle do veículo, colidiu e caiu em uma valeta. Ele desceu do carro e tentou fugir por um matagal, mas os policiais o perseguiram, houve troca de tiros, e no confronto, o suspeito foi atingido e acabou sendo morto.

O Siate foi acionado, mas nada conseguiu fazer. Viaturas da 2ª Cia da PM de Araucária prestaram apoio na ocorrência. A Criminalística foi acionada e o Instituto Médico Legal, de Curitiba fez o recolhimento do corpo.

Foto: Marco Charneski