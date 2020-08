Mais um cai por suposto envolvimento com o tráfico de drogas

Em patrulhamento pela rua Sergipe, no bairro Iguaçu, neste domingo, 16 de agosto, a equipe Bravo da Polícia Militar de Araucária avistou um suspeito que, no momento da abordagem, correu para dentro de um terreno. A equipe fez entrou no terreno e conseguiu localizá-lo na parte dos fundos. Ao revistá-lo foram encontradas 15 pedras de crack, dois relógios e 24 reais.

Os policiais questionaram se na sua residência havia mais drogas e ele mostrou para a equipe uma sacola contendo mais 45 pedras de crack e aproximadamente 1 Kg de maconha que estava em um cômodo da casa. O suspeito foi preso e conduzido, juntamente com a droga e os objetos, para a Delegacia de Araucária.

Foto: divulgação