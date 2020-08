Mais um com mandado em aberto foi preso pela GM

Em cumprimento a um ofício emitido pelo Ministério Público do Estado do Paraná, a Guarda Municipal de Araucária se deslocou até a rua Ana Saliba Nassar, no bairro Fazenda Velha, na manhã deste sábado, 1º de julho, para cumprimento de uma ordem judicial. No local, uma mulher se apresentou como mãe do suspeito, e disse que o filho poderia estar em um bar localizado na rua Nelson Pereira de Souza, naquele mesmo bairro.

Uma equipe foi até o local indicado e encontrou o homem. Ao checar sua documentação, foi confirmado o mandado de prisão em seu desfavor. Diante do fato, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências.

Foto: divulgação