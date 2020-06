Mais um próprio público é alvo de ladrão

A Guarda Municipal recebeu solicitação via central de um disparo de alarme por volta das 2h50 da madrugada desta sexta-feira, 26 de junho, em um próprio público. Dessa vez, o alvo foi o Centro de Referência em Assistência Social – CRAS Costeira.

Duas guarnições foram até o local e constataram a violação do prédio. Ainda na calçada próxima, uma equipe abordou um elemento com alguns objetos, e ele assumiu tê-los furtado do CRAS.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências necessárias.

