Marido é preso em flagrante enquanto agredia esposa

Por volta das 16 horas de segunda-feira, 13 de janeiro, a Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender uma situação de violência doméstica na rua Manoel da Motta Correia, no bairro Costeira. Chegando ao endereço a equipe foi recebida pela mãe da vítima, que estava no portão, desesperada porque a filha estava sendo agredida pelo marido. Ela chegou a pedir que os guardas entrassem rapidamente na casa para socorrer a filha.

O marido agredia a esposa e quando a equipe deu ordem para que ele cessasse as agressões, ele não obedeceu, e teve que ser contido. O autor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis, juntamente com a esposa, que prestou queixa contra ele.

Publicado na edição 1195 – 16/01/2020