Marido persegue e agride esposa por mais de dois quarteirões

Após um desentendimento, um casal iniciou uma briga feia, que foi parar no meio da rua. O marido seguiu e agrediu a esposa por mais de dois quarteirões. Nenhum vizinho ou transeunte que testemunhou as agressões, prestou ajuda à mulher, que a todo momento pedia socorro. O fato aconteceu por volta das 00h30 de terça-feira, 21 de janeiro, no bairro Capela Velha.

Uma equipe da Guarda Municipal se deslocou rapidamente e no endereço, acionada pela própria vítima, que já tinha conseguido se desvencilhar das agressões. De imediato os guardas municipais identificaram o agressor, que tentou se aproximava da mulher novamente, sendo preso em flagrante. O casal foi encaminhado para a Delegacia de Araucária para as devidas providências.

Foto: divulgação

Publicado na edição 1196 – 23/01/2020