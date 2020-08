Massa de ar trará frio intenso à Araucária

Foto: Marco Charneski

De acordo com o Instituto Simepar, uma massa de ar frio histórica está se aproximando da região sul do país, prometendo queda drástica nas temperaturas para a segunda metade de agosto. Desde o fim de semana, o município já vem sentindo diferenças no clima, contudo, durante a quarta-feira, 19, os termômetros prometem começar a cair de vez.

Nesta segunda-feira, 17, o sol dará lugar à nuvens de chuva a partir das primeiras horas da tarde, a máxima alcança os 18°C. Na terça-feira, 18, mais pancadas de chuva estão previstas para a cidade. A mínima será de 13°C e a máxima não passa dos 19°C. Já na quarta-feira, 19, a chuva surgirá mais branda, porém, o que deve chamar a atenção é a queda nas temperaturas. A mínima chegará aos 12°C, e a máxima de 17°C, anuncia a frente fria que chega ao Estado