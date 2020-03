Master Araucária estreia na Copa Adelmari Nassar no dia 14 de março

Agora é oficial: a estreia do time Eternos Craques – Master de Araucária na 2ª Copa Adelmari Nassar, competição que reúne oito equipes veteranas da região metropolitana de Curitiba, está marcada para o sábado, 14 de março, em Almirante Tamandaré. O adversário será o Master Atlético Paraná anos 80/90.

Antes da estreia, no sábado, 29 de fevereiro, o time participa de um grande amistoso contra o Master 50tinhas do Flamengo, às 10 horas, no Estádio Monte Berico, localizado na rua Zacarias Mansur, 308, no bairro São Braz, em Curitiba.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1201 – 27/02/2020