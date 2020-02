Master de Araucária estréia na 2ª Copa Adelmari no dia 15 de fevereiro

O time Eternos Craques – Master de Araucária vai estrear no dia 15 de fevereiro na 2ª Copa Adelmari Nassar, competição que vai reunir oito equipes veteranas da região metropolitana de Curitiba. No ano passado a equipe araucariense liderou toda a competição, mas na semifinal acabou ficando em 4º lugar. A estreia do time será contra o Real, às 9 horas, na praia de Shangri-lá.

Na 2ª rodada, que acontece no dia 14 de março, Araucária enfrentará o Novo Cap, em Almirante Tamandaré. O campeonato tem uma rodada por mês, e a final está prevista para outubro.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1197 – 30/01/2020