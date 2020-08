Master Fit Saúde Store completa um ano e anuncia abertura da sua 2ª loja, agora em Campo Largo

O dia 24 de agosto marca mais um passo importante para o crescimento e o sucesso da Master Fit, que além de celebrar o primeiro ano da Master Fit Saúde Store, anuncia a expansão dos negócios com a abertura da sua segunda loja, na cidade de Campo Largo, prevista para o mês de outubro. Na noite de segunda-feira, 24, a proprietária Dra Adaiane Costa e o esposo Gever fizeram questão de reunir, em um coquetel modesto, seus familiares e funcionários, para festejar as novas conquistas.

A história da empresa começou há 16 anos, com a abertura da Master Fit Saúde Clínica de Terapias Estéticas, Terapias Spa e Terapias Holísticas. A Dra Adaiane se revezava entre o atendimento no consultório e nas empresas, onde apresentava os programas de saúde e qualidade de vida. “Desde o início trabalhei para levar saúde, beleza e bem estar a todos. Sou apaixonada pelo que faço. E agora, numa nova fase da vida profissional, completo um ano de Loja Master Fit Saúde, um sonho que foi concretizado graças a minha família, a dedicação do meu time de funcionários, aos amigos e aos clientes que acreditaram em mim”, comenta.

Ela lamenta que apesar de a empresa ter tantos motivos para comemorar, este ano não foi possível reunir os clientes, devido à pandemia do coronavírus. “O mundo passa por um momento delicado, que exige resiliência e esperança por dias melhores, e temos que fazer a nossa parte, evitando aglomerações e nos adaptando da melhor maneira possível. Em outro momento, tenho certeza de que nos reuniremos para comemorarmos juntos o sucesso da Master Fit”, assegura.

Serviço

A Master Fit Saúde Store trabalha com uma ampla linha ortopédica, pós cirúrgica, dermocosmética Home Care, profissional, naturopática, moda branca profissional, idoso e gestante, para levar às pessoas soluções em saúde, beleza, bem estar e os poderes de cura, através da Medicina Natural. Também oferece meias vasculares, cintas pós-cirúrgicas, botas ortopédicas, muletas, andadores, cadeira de rodas e camas hospitalares (vendas e locação).

O endereço da loja é Avenida Manoel Ribas, 1403, bairro Cachoeira. Os fones são (41) 99655-8585 e (41) 3552-7156 e o site é www.masterfitsaude.com.br. A loja também atende no delivery.

Galeria de fotos



Master Fit Saúde Store trabalha com uma infinidade de equipamentos e outros artigos voltados à saúde e bem estar. Foto: Marco Charneski

Funcionários também festejaram o primeiro aniversário da loja e o projeto de expansão. Foto: Marco Charneski

Adaiane com o esposo Gever e os filhos durante comemoração de aniversário da Loja. Foto: Marco Charneski

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Cherneski

Publicado na edição 1227 – 257/08/2020