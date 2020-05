Mato em ponto de ônibus incomoda usuários do transporte coletivo

Moradores da rua Prímula, no bairro Campina da Barra, estão reclamando de um matagal que fica bem do lado de um ponto de ônibus. Eles afirmam que precisar aguardar pelo coletivo em meio ao matagal e estão expostos ao risco de assaltos, além do ataque de animais peçonhentos e de insetos. “O ponto de ônibus está tomado pelo mato. Já sabemos que mulheres foram assaltadas aqui. Além disso, tem risco de dengue, devido à existência de lixo no entorno. Não sabemos quem é o proprietário do local. Então, pedimos à Prefeitura que cobre do responsável as providências”, pediu uma moradora.

Sobre o problema, a orientação é que esse tipo de situação seja relatada por meio da Ouvidoria da Prefeitura pelos telefones 0800-643-1550 ou (41)39015245, pelo whatsApp (41) 9 9922-1006 ou ainda pelo e-mail [email protected] . Se for área pública, entra na programação de serviço da Prefeitura. Se for área particular, o proprietário será notificado para que realize a limpeza.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Sanrtos

Publicado na edição 1210 – 30/04/2020