Max Atacadista doa 1.000 cestas básicas para famílias de Araucária

O Max Atacadista de Araucária descarregou na tarde desta quinta-feira, 23 de abril, no almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) 1.000 cestas básicas que serão entregues a famílias araucarienses em situação de vulnerabilidade decorrente da crise ocasionada pelo coronavírus.

A triagem das famílias que receberão as cestas caberá aos assistentes sociais concursados da Prefeitura, levando em conta critérios de vulnerabilidade e cadastros que já vem sendo feitos nos CRAS espalhados pelo Município.

A doação das cestas básicas à Prefeitura faz parte do projeto Corrente do Bem, desenvolvido pelo Grupo Muffato em todas as cidades onde está presente. Ao todo, são cerca de 350 toneladas de alimentos distribuídas a cidades do Paraná e São Paulo.

Corrente do Bem

Ao todo, o projeto do Grupo Muffatto vai entregar trinta mil cestas de alimentos, com itens essenciais, em um valor de R$ 1,2 milhão. O diretor da empresa, Eduardo Muffato, afirma que o objetivo da rede é auxiliar as famílias necessitadas neste momento delicado da vida nacional em razão da pandemia do coronavírus. “Mais que isso, o Grupo Muffato quer envolver a sociedade em uma grande campanha de solidariedade. Por isso, mantém pontos de arrecadação em todas as suas unidades, para que a comunidade também faça as suas doações e amplie ainda mais essa grande rede de ajuda ao próximo”.

Texto: Waldiclei Barboza

Foto: Marco Charneski