Melhore o seu sono

O sono é fundamental para recuperação do nosso organismo, para manter nossa disposição e bom humor . Estudos mostram que mais da metade da população adulta apresenta alguma dificuldade para dormir, sendo que em muitos casos não é necessário tratamento medicamentoso, apenas com algumas mudanças de nossos hábitos, poderemos melhorar a qualidade de nosso sono:

1 – Evite alimentos estimulantes à noite, como café, chá mate, chocolate, refrigerante e bebidas alcoólicas;

2 – Evite alimentos gordurosos à noite e não deite com o estômago cheio, espere pelo menos 3 horas após comer para ir dormir. Procure comer à noite, alimentos leves e de fácil digestão como saladas e carnes brancas, para que a fase gástrica da digestão termine antes de deitar.

3 – Procure dormir sempre no mesmo horário, pois com o tempo o organismo se acostumará com este horário e o sono virá naturalmente;

4- Tome um banho quente e mantenha o ambiente do quarto, calmo e com pouca luminosidade;

5 – A temperatura ambiente menor que 18 ° ou maior que 26°, em geral é desconfortável ao nosso organismo e pode interferir no sono (Não passe frio, mas evite aquele excesso de cobertores que pode atrapalhar o teu sono);

6- Caso não durma em 30 minutos, não fique se esforçando para dormir, levante-se e faça alguma atividade relaxante até o sono chegar, como por exemplo ler um livro ou ouvir uma música suave;

Caso a insônia seja persistente, procure atendimento médico. Muitas vezes se faz necessário o uso de medicamentos ou outras terapias. Também existem doenças relacionadas com a dificuldade de dormir, como o ronco e a apnéia do sono que requerem investigação e tratamento.

Texto: Dr. Fábio Moreno Zattoni G. Barbosa – Clínico Geral CRM 36493

Publicado na edição 1230 – 17/09/2020