Menores são apreendidas furtando em supermercado

Duas menores, uma de 15 e outra de 16 anos, foram apreendidas pela equipe de segurança de um supermercado localizado no jardim Iguaçu na tarde desta segunda feira, 18 de maio. Segundo os seguranças, as garotas tentaram sair do estabelecimento com duas mochilas, carregadas com 83 peças de salames e alguns shampoos. De acordo com o supermercado, o valor total dos produtos furtados somaria R$1.800.

A Guarda Municipal foi acionada para conduzir as menores até a Delegacia do Adolescente, onde ficaram à disposição da autoridade de plantão.

Publicado na edição 1213 – 21/05/2020