Mês de prevenção ao uso indevido de drogas contará com LIVE especial nesta sexta-feira

Para conscientizar a população durante o mês de junho, quando acontece a campanha de prevenção ao uso indevido de drogas, o Departamento de Assuntos Sobre Drogas (DASD) da Secretaria Municipal de Segurança Pública, em parceria com a Escola do Legislativo Municipal de Araucária e do Conselho Municipal de Entorpecentes (COMEN), estão realizando lives nas sextas-feiras, abordando o assunto de forma dinâmica e convidando toda a população araucariense para participar do bate-papo.

O tema da live desta sexta-feira, 26 de junho, será “Isolamento Social X Prevenção ao uso indevido de drogas”. A conversa será transmitida pelos canais oficiais da Câmara Municipal no YouTube e Facebook a partir das 18h, contando com a presença do GM Leoni, diretor do DASD, Marion Helrighel, que é coordenadora de Assistência Farmacêutica, da Doutora Juliana Beraldo, e de convidados que contarão seus depoimentos e uma simulação através de relatos.

O bate-papo, que tratará sobre abuso de medicação, tabaco, entre outros assuntos pertinentes ao tema, também terá a divulgação do resultado do Concurso Cultural realizado pela Guarda Mirim. Os estudantes que desejarem receber o certificado que valerá horas complementares, deverão se inscrever previamente para acompanhar a live no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFwv4ok9gsZj0FzkL-Gkx2m3ZWwQQ7M0VZpkj9-MmW5LQdyw/viewform?fbclid=IwAR2qcDeNk1v1rydddu5Pxwb8_G_hxsRFwytxerZLifcGW2GQavqa4qQgw2c