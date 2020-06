Mesmo com chuva, Araucária segue na lista de rodízios da Sanepar

Alguns bairros de Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais tiveram o rodízio no abastecimento, imposto pela Sanepar em função da grave crise hídrica do Estado, temporariamente suspenso. Isso se deve ao grande volume de chuvas que caíram nas regiões, que foram suficientes para melhorar consideravelmente a vazão dos rios Miringuava e Despique.

Em Araucária, apesar da melhora expressiva, os bairros Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha, Sabiá, Tindiquera, Costeira, Cachoeira, S.Miguel, Olaria, J.Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica, J.Atenas, Boqueirão, Cachoeira, Centro, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Vila Nova, D. Victoria, Jd. Plinio, Iguaçu, Campo Redondo, Palmital e Botiatuva seguem na lista do rodízio.

“Para regularizar o nível das barragens, a chuva terá que ser persistente e contínua. Com base nas previsões meteorológicas, isso só vai ocorrer a partir de setembro”, explica o gerente de Produção de Água de Curitiba e Região Metropolitana, Fábio Basso. As barragens do Iraí, Passaúna, Piraquara I e Piraquara II, estão com 37,28% de média de reservação.

Foto: Raquel Kriger