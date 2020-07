Araucária entre os municípios com maior transparência na gestão da Covid, aponta Ministério Público

Conforme levantamento do Ministério Público do Paraná (MP-PR), apenas 50 (12,5%) dos 399 municípios do estado apresentam informações adequadas sobre a gestão dos recursos públicos relacionados à pandemia do novo Coronavírus. Araucária está neste seleto grupo com as melhores avaliações ocupando a 13ª colocação no ranking, com 97,5 pontos em nota geral de transparência.

Foram analisados dados no período de 02 a 19 de junho e disponíveis, por exemplo, no Portal do Município e no Portal da Transparência. Entre os pontos avaliados estão: ter uma área específica sobre Civid-19 no portal do município (www.araucaria.pr.gov.br) ou no Portal da Transparência, ter uma aba para legislação municipal, possuir relatório de aquisições e divulgar boletim sobre a Covid-19. Segundo o MP-PR, a referência para os itens avaliados foi obtida a partir da Nota Técnica 01/2020, da Rede de Controle da Gestão Pública do Estado do Paraná.



MP-PR

A avaliação de todos os municípios paranaenses pode ser conferida no banco de dados do montado pelo MP-PR: CLIQUE AQUI

PORTAL DO MUNICÍPIO

Página exclusiva com orientações, notícias, arquivos e links sobre a Covid-19: CLIQUE AQUI

ARAUCÁRIA

Portal da Transparência: CLIQUE AQUI

