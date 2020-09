Modalidades revolucionárias para o mundo fitness e cuidados redobrados na pandemia

Academia está tomando todos os cuidados necessários para evitar contágio pelo coronavírus. Foto: Marco Charneski

A P1 Fitness Center, que já ganhou o prêmio de melhor academia da cidade, trouxe para Araucária um novo conceito em esporte, saúde e qualidade de vida. Muito mais do que a preocupação com a modernidade, através de um ambiente amplo com equipamentos inovadores, a academia oferece aos alunos várias modalidades para que, em um único espaço, o cliente encontre tudo o que precisa. É um local onde todos da família podem praticar atividades, aproveitando para dar aquela quebrada na rotina.

Para quem gosta de musculação, a P1 tem equipamentos de inovadora biomecânica, que otimizam o espaço e garantem a qualidade de cada movimento. Aulas de ginástica sempre divertidas e supervisionadas, além de atividades para pós operatório, também podem ser feitas no espaço. Para quem gosta de dançar, a P1 oferece muitas opções: fit dance, move dance, planet dance. Tudo isso em uma ampla sala com climatização, luzes especiais e máquina de fumaça, que traz um clima ainda mais bacana para deixar a atividade mais leve e divertida.

Em artes marciais, a P1 tem se posicionado como referência não apenas na cidade, mas também na região toda. Além de oferecer Krav Magá, aulas de defesa pessoal com técnicas assertivas e eficazes com origens em Israel e adotada por forças de segurança e civis no mundo todo, outro grande diferencial é a parceria com o Shogun, grande nome das artes marciais. Muito em breve a academia vai oferecer aulas para promover não apenas o bem-estar, mas também segurança, pois vai ajudar os alunos na defesa e segurança pessoal, com dicas e técnicas de uma das maiores personalidades do mundo das lutas.

E, para que tudo isso seja possível nesse momento de pandemia, a academia redobrou seus cuidados com higiene e limpeza, garantindo o funcionamento de suas atividades e a segurança dos alunos. O espaço tem climatizador interno: equipamentos com capacidade de 60.000 m³ de ar por hora e, por isso, trocam o ar da academia em apenas 1 minuto e 2 segundos; contenção para limpeza de sapatos; higienização dos equipamentos com álcool 70; panos de limpeza substituídos por papel toalha na limpeza dos aparelhos. A entrada da academia está restrita a 40 alunos por hora, respeitando a distância de 2m² entre os alunos, nos seus 1.400 m² disponíveis. Tem ainda aferição da temperatura corporal com termômetro a laser na chegada; assepsia das mãos na entrada; suspensão do uso da catraca; uso de máscaras e borrifadores individuais (os borrifadores são disponibilizados para uso interno) e os treinos devem ser obrigatoriamente agendados pelo APP ou pelo whats da academia.

Texto: assessoria

Publicado na edição 1230 – 17/09/2020