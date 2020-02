Modelo araucariense conquista título em concurso Estadual

A araucariense Stephany Bianchinni participou durante os dias 13, 14 e 15 de fevereiro, do concurso Miss Teen Eco Paraná, em Laranjeiras do Sul, no interior do Estado. Sendo a única representante do município, a modelo, que já participa de competições há quatro anos, conquistou a faixa de vice Miss Teen Eco 2020. A jovem coleciona títulos, esbanja simpatia e se diz apaixonada pelo mundo das misses. “Cada concurso é a realização de um sonho pra mim. Eu sempre quis que Araucária ganhasse visibilidade nesse mundo da moda, então, quando eu finalmente consegui trazer um título paranaense para cá, me senti realizada”, conta a modelo.

A conquista chega para abrilhantar ainda mais a carreira da miss, que já acumula dez faixas, sendo três delas em competições internacionais. Stephany começou sua carreira no mundo da moda há sete anos, atuando hoje como modelo e manequim de passarela. “Foi uma honra enorme poder representar minha cidade e ver onde todo meu esforço e dedicação me fizeram chegar. Quero agradecer ao meu cabeleireiro Alex Nogueira, pela parceria e a Royalle Dress, pelo meu traje”, diz a jovem.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1201 – 27/02/2020