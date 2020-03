Módulos desativados vão virar estruturas para uso da comunidade

A Prefeitura de Araucária vai substituir os antigos módulos da Guarda Municipal por novas estruturas voltadas ao atendimento da comunidade. As estruturas estão dentro de um modelo de segurança hoje considerado ineficiente e, por isso, não são mais utilizados. As mudanças ocorrerão no Planalto, Tupy, Archelau e Tayrá. A Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) informou que, além das novas estruturas, esses mesmos locais contarão com câmeras inteligentes de monitoramento.

Ainda de acordo com a SMSP, o local onde existe o módulo antigo no Planalto ganhará uma pracinha para a comunidade. No Tupy e na Archelau, o espaço receberá uma academia ao ar livre. Já no Tayrá, o local abrigará uma base da Secretaria de Esporte e Lazer, que vai possibilitar atividades com a comunidade.

Modernização

Para um módulo de segurança como esses implantados há alguns anos em Araucária são necessários dois guardas municipais por plantão, o que resulta um total de 10 profissionais fixos por módulo. E o raio de atuação da equipe acaba sendo de apenas 100 metros. A lógica moderna de segurança entende que o trabalho gera melhor resultado com dois guardas circulando em uma viatura, sendo que assim poderão atuar em um raio de 3 km, com deslocamento em poucos minutos.

Publicado na edição 1202 – 05/03/2020

Foto: Carlos Poly