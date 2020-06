Morador da área rural é a quarta vítima fatal de COVID em Araucária

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) confirmou nesta quinta-feira, 25 de junho, que mais uma vida araucariense foi levada pelo novo coronavírus.

A vítima A.I.F. era moradora da localidade rural de Lagoa Grande, tinha 72 anos e faleceu na quarta-feira (24). Ele estava internado no Hospital do Rocio, em Campo Largo, e – também segundo informações da SMSA – teve seu quadro agravado em razões de comorbidades. Por conta do diagnóstico positivo de COVID, o idoso foi sepultado sem a possibilidade de velório no Cemitério do Boqueirão.