Morador de Araucária estava entre as vítimas fatais do acidente trágico na BR 277

O jovem Guilherme Henrique Ribas de Oliveira, 28 anos, funcionário do Roça Grande Supermercados, morador de Araucária há cerca de dois anos, estava entre as vítimas fatais do trágico acidente ocorrido no último domingo, 3 de agosto, na BR 277, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Oito pessoas morreram e várias ficaram feridas no acidente que envolveu 16 carros, cinco motocicletas e um caminhão.

Guilherme era um dos motociclistas e na sua garupa estava a namorada, que segue internada. Sua moto foi atingida por um carro no primeiro engavetamento e a namorada ficou presa embaixo do veículo. Ele conseguiu salvá-la, porém, minutos depois, foi atropelado pela carreta, que não conseguiu frear e atingiu os veículos parados na pista e as pessoas que estavam no acostamento. Guilherme era separado e tinha uma filha.

A família Roça Grande lamentou o ocorrido e prestou condolências à família de Guilherme. “Nada poderá apagar a memória dos belos momentos que compartilhamos. Guilherme era um jovem muito alegre e extrovertido. Sentiremos sua falta”, lamentou Adriano Camargo Gonçalves, gestor comercial do supermercado.

Foto: divulgação