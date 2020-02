Moradora do Costeira vende doces de palito na rua para sustento da casa

Em meio a tantas dificuldades, Elza Aparecida Bespalhok, a dina Elza, 62 anos, moradora do Conjunto Maranhão, no bairro Costeira, nunca pensou em desistir. Teve o primeiro filho ainda solteira, casou logo depois, mas foi abandonada pelo marido quando o segundo filho nasceu, com um problema grave no coração. Guerreira, teve que criar os dois filhos sozinha, e se viu obrigada a largar sua profissão, de técnica contábil, para dar conta de tudo. O problema é que sem renda, a situação da família se complicou, então ela decidiu fazer salgados para vender. “Quando pensei que tudo iria ficar bem, meu filho mais velho foi diagnosticado com câncer no cérebro. No começo me desesperei, pois estava sozinha e teria que cuidar de dois filhos doentes. Pensei em parar de vender salgados, mas precisava continuar”, relatou.

Em 2015, quando ela acreditava que sua vida finalmente havia entrado nos eixos, o filho com câncer faleceu. Mais uma vez ela ficou sem chão, mas ainda não era hora de desistir, pois o outro filho doente precisava dela. “Me atirei de cabeça no trabalho, comecei a vender cachorro-quente, caldo de cana, pastéis, até que um dia decidi fazer docinhos, que dava menos trabalho, já que os outros produtos eram perecíveis e se eu não conseguisse vender no dia, teria prejuízos. Os docinhos tem uma validade maior”, disse a doceira.

Elza não se contentou em vender doces que já existiam no mercado, queria oferecer algo diferente. E através de uma pesquisa na internet, descobriu os “docinhos de palito”, do tipo pirulitos. “O formato chama a atenção das pessoas, é mais atrativo”, observa. A produção começou a todo vapor, hoje ela percorre vários pontos da cidade, oferecendo seus docinhos deliciosos e com isso consegue dinheiro para manter a casa. “Meu filho, motorista de Uber, me ajuda nas despesas, apesar de ele trabalhar poucas horas por dia, em função do problema cardíaco”, disse.

Clientes

Como as dificuldades ainda são muitas, a dona Elza precisa aumentar sua clientela. Os clientes que já conseguiu conquistar são só elogios. Regina Taborda afirma que todos os doces da dona Elza são maravilhosos. “Já provei quase tudo e recomendo. É divino, sem contar o capricho das embalagens, dá pra perceber que tudo é feito com muito carinho e amor”, confessou. As equipes da Barbearia Reis do Corte e do salão Duda Prado também se declararam apaixonados pelos docinhos e pela variedade de sabores que a doceira oferece.

“Adoro vender doces, quero pegar encomendas, atender festas de aniversário, fazer docinhos como lembrancinhas. Não quero parar de trabalhar, quando estou atendendo meus clientes, esqueço dos problemas”, conta.

Serviço

Os docinhos da dona Elza podem ser encontrados em oito sabores: brigadeiro, beijinho, olho de sogra, dois amores, prestígio, chokito de café, chokito de caramelo e paçoquinha. O preço unitário é R$ 3 ou dois por R$ 5. Ela aceita encomendas e acima de 50 unidades, o valor unitário cai para R$ 2. Encomende o seu pelo telefone 99809-5846.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1197 – 30/01/2020