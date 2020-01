Moradora não ficou contente com mudança no itinerário do Linhão 2

Uma moradora da rua Alfredo Charvet, no bairro Vila Nova, está na bronca com a Prefeitura devido a uma mudança no itinerário da linha de transporte coletivo Linhão 2. Segundo ela, antes da alteração o ônibus passava pela rua Maria Prosdócimo, que ficava quase na esquina da sua casa, agora ela precisa sair 40 minutos antes e pegar o ônibus na avenida das Araucárias, que fica a várias quadras de distância. “Por que os trajetos das linhas se concentram apenas nas ruas principais, dificultando a vida dos usuários?”, indagou.

Segundo a Superintendência do Transporte Coletivo de Araucária, conforme observado no mapa dos itinerários, caso a moradora for utilizar o Linhão 2, está a apenas 300 metros da avenida independência e 300 metros da avenida Nossa Senhora dos Remédios, ou seja, uma distância dentro da previsto no decreto 33420/2019 do município de Araucária.

O superintendente Wilmer da Silva, explica que esta foi a única alteração que houve na linha, e que a reclamação não se justifica, já que são apenas 300 metros até a nova parada do Linhão. “Se observarmos bem, entre o Fórum e o local onde ela mora, não tem residências, já no novo itinerário, estão sendo atendidos três grandes condomínios”, comparou.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1197 – 30/01/2020