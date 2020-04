Moradores cobram solução para esgoto que corre a céu aberto

Moradores do jardim Santa Eulália, no bairro Campina da Barra, estão na bronca com a Sanepar por conta de um esgoto que corre a céu aberto e que, segundo eles, teria surgido após a empresa ter desativado uma estação de tratamento que havia na Maria Nassar Schaustek. A reclamação é de que agora o esgoto estaria saindo de uma manilha do outro lado da rua, sem tratamento, e teria formado uma espécie de córrego de dejetos. “Não sei que tipo de serviço a Sanepar fez aqui, mas depois que fecharam a estação do outro lado da rua, os dejetos começaram a cair do outro lado, e agora passam nos fundos da Escola Maria Saliba Torres. Isso é um absurdo”, comentou uma moradora.

Outro morador disse que um dia desses passou pelo local, ouviu um barulho de água correndo dentro da mata, ficou curioso e foi verificar o que era, mas acabou levando um susto. “Pensei que era algum córrego, formado pela água da chuva, mas fiquei aterrorizado quando percebi que se tratava de um esgoto gigante, correndo pela natureza”, disse.

O medo dos moradores é que o esgoto atinja a horta comunitária que eles construíram e que também possa trazer sérios danos ao meio ambiente. Eles relataram à nossa reportagem que acionaram a Secretaria do Meio Ambiente, que chegou a ir até o local, mas disse que o problema era de responsabilidade da Sanepar. “Procuramos a empresa e eles mandaram um técnico aqui, que verificou a situação, mas até agora nada foi feito”, pontuou a moradora.

A reportagem do Jornal O Popular entrou em contato com a Sanepar, para saber se alguma providência seria tomada com relação ao pedido da comunidade. A empresa disse que uma equipe responsável está analisando a situação e que irá apresentar uma resposta, assim que for possível.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1208 – 16/04/2020