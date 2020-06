Moradores conscientes tomam medidas para reduzir consumo de água

Em tempos de crise hídrica, a vida da população está difícil e, se não chover em breve, pode piorar. Então, não resta outra alternativa a não ser economizar água e encontrar maneiras criativas de reaproveitar este líquido, que se tornou ainda mais precioso. Os rodízios frequentes que estão sendo adotados pela Sanepar, para que nenhum bairro fique totalmente sem abastecimento, têm obrigado muitos moradores a mudar os hábitos de consumo no dia a dia. Para os que ainda não tinham o costume de reaproveitar a água, tem sido uma tarefa de adaptação um pouco difícil, para outros, já acostumados a não gastar além do necessário, tem sido moleza.

São muitas as ideias criativas de reaproveitamento adotadas pelos moradores, mas nenhuma delas tão simples e econômica como recolher a água da máquina de lavar roupas em tambores ou baldes, para reutilizá-la na lavagem de calçadas, limpeza da casa e até mesmo para regar as plantas. E é exatamente o que a moradora do bairro Estação, Fernanda Aparecida Soares de Lima tem feito. Além disso, ela está desempregada, e diz que toda economia é bem vinda nesse momento. “Eu não estou reaproveitando a água da lavadora somente nesse período de estiagem, sempre fiz isso, tenho um galão e dois baldes gigantes, com capacidade de recolher toda a água de cada lavagem. Recolho a primeira para reutilizar na limpeza, uso enquanto a máquina está enchendo de novo, e a água do enxágue reaproveito para lavar a próxima remessa de roupas. Minha mãe mora nos fundos da minha casa e faz a mesma coisa, e a gente tem economizado bastante”, conta a moradora.

E esse trabalho de usar a água para lavar calçadas e regar as plantas é todo feito manualmente, já que a Fernanda não adaptou nenhuma mangueira nos baldes. “Pego um potinho e com ele vou jogando a água onde preciso. Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena quando a gente vê que com essa atitude estamos economizando água e contribuindo com o meio ambiente”, pontuou.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1214 – 28/05/2020