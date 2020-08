Moradores de Araucária terão acesso gratuito a kit para autoteste de HIV

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), informou que passará a disponibilizar aos usuários do sistema de saúde o autoteste para HIV. O autoteste é um processo no qual a pessoa coleta sua própria amostra de sangue e, em seguida, realiza um teste e interpreta o resultado, sozinho ou com a ajuda de alguém em quem confia. Trata-se de mais uma ferramenta para que o teste chegue a mais pessoas, mas ele não substitui a avaliação de um profissional de saúde capacitado. Os kits foram recebidos da Secretaria de Saúde do Estado (SESA) e Ministério da Saúde.

Segundo a SMSA, o autoteste representa um novo passo para aumentar a autonomia do indivíduo, descentralizar os serviços e criar demanda de testes de HIV entre aqueles não alcançados pelos serviços ou que precisam ser testados com maior frequência devido à exposição contínua ao risco, além de garantir a cobertura de testagem no período da pandemia do Coronavírus.

MAIS TESTES

Todas as pessoas com resultado reagente (positivo) no autoteste devem realizar testes adicionais com um profissional capacitado para, só então, ter um resultado definitivo. A distribuição dos kits será nas unidades básicas de saúde (UBS), no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA/SAE) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). É recomendado que o morador entre em contato (por telefone, de preferência) nas próximas semanas com a unidade mais próxima para verificar a disponibilidade do autoteste.

O usuário interessado em realizar o autoteste passará por uma avaliação do profissional de saúde para verificar se possui condições de realizá-lo, interpretá-lo e de procurar serviço de saúde após o resultado, se necessário. Cada usuário, além do seu próprio kit para autoteste, poderá levar até 05 kits para seus pares e parceiros, desde que consiga repassar as orientações a eles.

No formulário que será entregue com o kit há um QR CODE que o direciona para a página de internet do Ministério da Saúde, onde existe explicações sobre o autoteste e sua realização e, também um questionário pós-teste para avaliação da implantação e aceitação.

O autoteste não será fornecido a menores de 12 anos e às pessoas que tenham dificuldade de leitura. É importante destacar que, para essas e outras situações, há atendimento presencial (com teste) no CTA/SAE, que fica às Rua Doutor Guilherme da Motta Correa, 55 – Centro (próximo ao Laboratório Municipal), e atende de segunda a sexta-feira. Mais informações: (41)3901-5190.

