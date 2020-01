Moradores do parque Chiari participaram de feira de prestadores de serviços

A feira foi organizada pela Araucária Administradora de Condomínios, que também promoveu uma confraternização entre os condôminos

Os moradores do residencial Parque Chiari, empreendimento da MRV Engenharia, receberam as chaves dos seus apartamentos na sexta-feira, 24 de janeiro. No sábado, dia 25, eles participaram de uma confraternização e feira de prestadores de serviços, organizada pela Araucária Administradora de Condomínios. Empresas de móveis planejados, box e espelhos, grades, pisos e coberturas de vidro, apresentaram seus serviços. O síndico do Chiari, Lauremir Dudek, disse que cerca de 60 proprietários estiverem presentes e que foram fechados aproximadamente 45 negócios no dia. “Foi uma oportunidade para aqueles que querem dar o toque final nos seus apartamentos”, observou.

Sobre o empreendimento

O Parque Chiari está localizado na rua José Túlio, 194, no jardim santa Regina. Possui 224 apartamentos, todos já vendidos. Entre seus atrativos está um amplo salão de festas, playground, Espaço Gourmet, bicicletário e Espaço Fitness descoberto.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1197 – 31/01/2020