Moradores estão impacientes com problemas no São Francisco

Moradores do jardim São Francisco voltaram a procurar o Jornal O Popular para demonstrar indignação com a condição precária de algumas ruas do bairro. Recentemente a reclamação da comunidade, que pedia asfalto e limpeza na beira das vias cheias de lixo, foi tema de reportagem neste periódico. O problema é que, segundo os reclamantes, a Prefeitura enviou equipes até o local para retirar o lixo, porém, deixou um amontoado ainda maior. Eles disseram ainda que as máquinas fizeram uma operação tapa buracos, que deixou a desejar. “Esse bairro está mesmo esquecido, agora não temos dúvidas, vieram aqui e fizeram um serviço mal feito, pois recolheram o lixo e ao invés de levarem embora, amontoaram tudo em um só lugar. O serviço de tapa buracos parece que foi feito às pressas, de qualquer jeito”, reclamou um morador. Outra moradora comentou que a comunidade sofre há anos com a falta de asfalto, lixo na beira das ruas, falta de iluminação.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) informou que vai verificar o que de fato ocorreu no local, e que irá providenciar a coleta desse material o quanto antes possível. Lembrou que os moradores podem esclarecer dúvidas sobre limpeza pública pelo telefone 3614-7480. Com relação à Iluminação, explicou que todas as vias públicas oficiais da área urbana contam com iluminação pública. Os moradores podem entrar em contato pelo (41) 3614-1453 para solicitações de manutenção e outras informações. E sobre o asfalto, a Prefeitura afirmou que já havia explicado aos moradores, na ocasião da reclamação anterior, que existe um projeto de pavimentação pronto e aguardando recursos, que irá contemplar 13 ruas da região.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1228 – 03/09/2020