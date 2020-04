Moradores estão na bronca com lixo jogado às margens da rua Minas Gerais

O acúmulo de entulhos em um terreno localizado na rua Minas Gerais, no bairro Costeira, tem deixado os moradores na bronca. Eles pedem providências, já que o lixo vem aumentando a cada dia e já está quase invadindo a calçada. “Se a passagem for bloqueada pelo lixo, certamente os pedestres terão que andar pela rua, e isso é perigoso, devido ao grande movimento de veículos”, reclamou uma moradora. O que mais incomoda, segundo outro morador, é saber que são os próprios vizinhos do bairro que jogam restos de materiais de construção no terreno. “Se eles estão reformando ou construindo, têm que chamar a Prefeitura ou ainda contratar uma caçamba para retirar os entulhos, e não jogar na natureza”, completou.

Sobre a reclamação, a Prefeitura disse que conta com a colaboração dos moradores, no sentido de ajudar a identificar os responsáveis por esta prática, que pode ser enquadrada como crime ambiental. O morador que flagrar alguém descartando materiais em terreno baldio ou área de proteção, pode chamar a Guarda Municipal (telefone 153) para dar o flagrante.

Ainda de acordo com a Prefeitura, é importante lembrar que, por lei, cabe ao proprietário dar o destino correto aos restos de materiais de construção. A Prefeitura pode orientar sobre como proceder para esse descarte, basta o morador entrar em contato pelo telefone (41) 3614-7481 (Meio Ambiente). A recomendação nesse caso específico, é que os moradores da rua Minas Gerais entrem em contato com a Secretaria de Meio Ambiente (3614-7481).

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1209 – 23/04/2020