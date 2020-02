Moradores pedem prolongamento em rua sem saída

Moradores da rua Julio Pinior Szymanski, no bairro Cachoeira, estão questionando a Prefeitura sobre a necessidade de se fazer um prolongamento da via, que termina em um pequeno córrego. Conforme as reclamações, nem sempre foi assim, mas com as chuvas e a falta de manutenção, a erosão tomou conta de tudo e o final da rua acabou virando uma imensa cratera. “O rio divide duas ruas, que poderiam ser interligadas para facilitar ao acesso por parte dos moradores, mas nunca veio uma equipe da Prefeitura aqui pra ver se algo pode ser feito”, reclamou uma moradora.

Sobre o problema, a Secretaria Municipal de Obras explicou que a referida rua sempre foi sem saída. O problema é que muitas pessoas acabaram construindo suas casas muito próximas da margem, desrespeitando o limite de 30 metros, e isso acabou contribuindo com a erosão. Sobre a possibilidade de ser feito o prolongamento da via, a SMOP informou que está fora dos planos, já que existem várias opções de acesso para quem mora na região. “A única intervenção que está prevista para a rua Julio Pinior Szymanski é o recape do asfalto, que já sendo programado”, acrescentou a SMOP.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1197 – 31/01/2020