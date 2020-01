Moradores pedem reforço na sinalização por conta dos constantes acidentes

Moradores da rua Agrimensor Carlos Hasselmann, no bairro Fazenda Velha, estão descontentes com a falta de segurança na via. Segundo as reclamações, em apenas dois dias, três acidentes foram registrados na via, porém, nos dias indicados, existe apenas um registro oficial no site do Corpo de Bombeiros. Eles alegam ainda que a sinalização existente deixe a desejar. “Esta rua está muito perigosa, precisa de uma lombada urgente, os carros passam em alta velocidade, há risco de acidentes todos os dias. Uma providência precisa ser tomada”, disse um morador.

A Prefeitura esclarece que a via já tem dois semáforos e que não há registro de reclamações de moradores sobre o assunto. de qualquer forma, a equipe do Trânsito vai verificar a possibilidade de melhorar a sinalização da via. A Prefeitura lembrou ainda que acidentes podem ter causas diversas, entre elas, a imprudência dos motoristas, que inclui o desrespeito à sinalização e à legislação de trânsito.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1196 – 23/01/2020