Moradores reclamam de lixão no Campina da Barra

Moradores reclamam da situação precária de um terreno localizado na rua dos Gerânios, no bairro Campina da Barra. Segundo eles, o local está servindo de lixão, onde as pessoas depositam todo e qualquer tipo de dejetos, abandonam cães, além disso, está atraindo animais peçonhentos devido à sujeira. “Estou pedindo ajuda para a Prefeitura, para que venham limpar a área, fica bem perto da minha casa, e tem muitos bichos, inclusive cobras. Isso sem contar os cachorros doentes que as pessoas abandonam aqui. Tem que acabar com essa bagunça”, disse a moradora.

Outra moradora comentou que tentou reunir os vizinhos para limpar o terreno, mas não deu muito certo. “Está sujo demais, não dá pra gente mesmo retirar tanto lixo, tem que ter uma equipe especializada”, reiterou.

Sobre o problema, a Prefeitura orienta os moradores a registrarem a solicitação pelo e-mail [email protected] ou também por telefone: 0800-643-1550 ou (41)3901-5245. A limpeza de terreno particular é uma obrigação do proprietário. Ao receber a solicitação via Ouvidoria, a Prefeitura verifica de quem é o terreno. Se for área pública, entra na programação de limpeza. Se for particular, haverá notificação do proprietário. Se este não cumprir a notificação, pode receber multa. O proprietário pode ser responsabilizado pelo lixo em seu terreno mesmo quando o descarte é feito por terceiros. Os terrenos devem estar adequadamente vedados para evitar entrada de outras pessoas.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1201 – 27/02/2020