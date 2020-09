Moto furtada e abandonada no mato foi recuperada pela GMA

Foto: divulgação

Na manhã de sábado, 19 de setembro, a Guarda Municipal de Araucária foi acionada por uma moradora da área rural de Rio Abaixinho, que teria visto dois jovens, aparentando entre 15 e 17 anos, entrando em uma mata que fica nos fundos do Colégio João Sperandio, carregando duas sacolas. Ela teria visto quando os dois pegaram algumas peças de roupas, se trocaram e saíram do local em seguida. Minutos depois a mulher teria visto a dupla entrando novamente na mata, para largar uma motocicleta.As equipes fizeram buscas e localizaram a moto Honda CG 125 Fan. No baú da mesma encontraram uma fatura de energia elétrica, que permitiu a identificação do proprietário.

A GM foi arte o endereço do homem e descobriu que a moto havia sido furtada na manhã de sábado. Foi feita a entrega do veículo ao proprietário, que até então não havia registrado queixa de furto e roubo.