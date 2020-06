Motociclista perde a vida em acidente de trânsito

O trânsito de Araucária fez mais uma vítima fatal no final da tarde desta sexta-feira, 12 de junho. A vítima foi o mecânico Hudson Willian Xavier da Silva, de 27 anos. A moto que ele conduzia colidiu com um carro na rua Capivari, esquina com a Miguel Bertolino Pizzatto, no bairro Costeira.

O motociclista chegou a ser atendido pelo Samu, foi encaminhado em estado gravíssimo para o Hospital Municipal de Araucária, onde faleceu poucas horas após o acidente. A morte do jovem causou comoção nas redes sociais.