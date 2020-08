Motociclista perde a vida em trágico acidente na Avenida das Araucárias

Mais um motociclista perdeu a vida na manhã desta segunda-feira, 10 de agosto, após sofrer um grave acidente na Avenida das Araucárias, em frente ao Posto Cordilheira, sentido Araucária. Segundo informações, Josias Magalhães, 38 anos, conduzia sua moto pela avenida, e na alça de acesso em frente ao posto, perdeu o controle, acertou o meio fio, e acabou sendo arremessado para cima de um ponto de ônibus.

Com o choque, o motociclista morreu na hora. Uma mulher que estava no ponto de ônibus naquele momento também ficou ferida e foi socorrida pelo Siate. O corpo do motociclista foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Curitiba.

Foto: Marco Charneski