Motoqueiro atropela pedestre no Fazenda Velha

Outro acidente de trânsito foi registrado na rua Pedro de Alcantara Meira, no jardim Palomar, bairro Fazenda Velha, neste final de semana. Desta vez um homem foi atropelado por uma motocicleta Honda CB 300 no início da noite de sábado, 8 de fevereiro.

De acordo com informações repassadas por populares, a moto trafegava no sentido centro da Pedro de Alcantara Meira quando na esquina com a rua Arthur Hasselmann acabou colhendo o homem, que acabou sofrendo uma fratura na perna. O condutor da moto teve apenas ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os atendimentos devidos. O nome dos envolvidos no acidente não foram divulgados.

Um dia antes

O acidente deste sábado aconteceu a apenas uma quadra do registrado na sexta-feira, 7 de fevereiro, também no início da noite. Na ocasião, o motorista de um carro HB20 acabou acertando em cheio João Luiz Bora, 69 anos, que conduzia um CG 125. O motociclista teria cruzado a preferencial e acabou morrendo no local.