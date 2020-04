Motoqueiro perde a vida em grave acidente na rua Manoel Ribas

A bruxa está solta em Araucária na tarde desta terça-feira, 28 de abril. Após a tragédia registrada no interior do hipermercado Condor, um motoqueiro perdeu a vida em um grave acidente ocorrido na avenida Manoel Ribas, esquina com a rua Lourenço Jasiocha, em frente ao Posto Fialla, no jardim Iguaçu.

Um veículo Corsa colidiu com a moto, mas ainda não se sabe em que circunstâncias o acidente ocorreu. O condutor da motocicleta morreu na hora e seu corpo ainda está no local, aguardando ser recolhido pelo Instituto Médico Legal. A condutora do veículo também se feriu e foi socorrida pelo Samu. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Departamento de Trânsito.

Foto: Marco Charneski