Motoqueiro que dirigia alcoolizado foi detido pela PM

No domingo, 14 de junho, por volta das 23h20, a Polícia Militar fazia um patrulhamento pela rua José Leal Pereira, no bairro Costeira, quando visuali­zou um indivíduo em atitude suspeita, que estava em uma motocicleta Honda preta, a qual possuía as mesmas características de uma moto que havia sido usada para a prática de um roubo. A equipe tentou abordar o condutor, mas ele fugiu por cerca de 200 metros, porém, no cruzamento das ruas José Leal Pereira com a Nossa Senhora de Fátima, ele perdeu o controle da moto e caiu, sendo então abordado.

Apesar do sinal luminoso, o suspeito disse aos PMs que não percebeu que se tratava de uma viatura atrás dele e disse que só fugiu porque não tinha habilitação e que a moto era de propriedade do seu irmão. Conforme a polícia, o sujeito apresentava sinais de embriaguez, que foi confirmada pelo teste do bafômetro. A equipe perguntou se ele queria receber atendimento médico, já que havia caído da moto, mas diante da negativa da resposta, o conduziu diretamente para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. A moto foi recolhida ao pátio da 2ª Cia.

Publicado na edição 1217 – 18/06/2020