Motoqueiro que perdeu a vida em grave acidente tinha 38 anos

Um acidente gravíssimo ocorrido na tarde desta terça-feira, 28 de abril, acabou na morte do torneiro mecânico Jeff erson Eli Cordeiro, 38 anos. A colisão aconteceu na avenida Manoel Ribas, esquina com a rua Lourenço Jasiocha, em frente ao Posto Fialla, no jardim Iguaçu. As causas do acidente ainda são desconhecidas, o que se sabe é que a moto CG 125 colidiu na lateral direita do veículo Corsa Wind, e com o impacto da batida, o motoqueiro acabou não resistindo e faleceu ainda no local.

A condutora do veículo também ficou ferida e precisou ser socorrida pelo Samu. O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal e Departamento de Trânsito atuaram na ocorrência.

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1210 – 30/04/2020