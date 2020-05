Motoqueiros assaltam dupla e um deles acaba preso

Na sexta-feira, 22 de maio, por volta das 21 horas, a Polícia Militar recebeu a informação de que na rua Bruno Pilatto dos Santos, no bairro Fazenda Velha, populares haviam rendido um suposto assaltante. Ele teria roubado duas pessoas, usando um simulacro de pistola. Na revista pessoal os policiais encontraram um celular no bolso da roupa do suspeito, que pertencia a uma das vítimas. Elas relataram aos PMs que no momento em que chegavam na casa da filha, pararam com o veículo Astra no portão e, de repente, apareceu uma motocicleta Honda Titan preta, que se aproximou do veículo e o garupa desceu com uma arma em punho, e anunciou o assalto. O homem exigiu o veículo e, segundo as vítimas, ainda teria gritado: “Perdeu, perdeu, desce que eu quero o carro!” O suspeito chegou a pegar a chave e ligar o veículo, mas não conseguiu dar a partida.

Enquanto isso, o condutor da motocicleta fugiu do local. Seu comparsa, que ficou para trás, saiu correndo, mas os populares gritaram e um motoboy que fazia entregas no local, saiu atrás dele e conseguiu alcançá-lo. Ele foi rendido até a chegada da polícia. A PM encaminhou todos para a Delegacia de Polícia. Na DP, o suspeito disse que estava passando mal e o policial de plantão pediu que o mesmo fosse encaminhado pela PM até a UPA, para receber atendimento médico. Após ser atendido na unidade, ele foi novamente levado para a delegacia, para os procedimentos cabíveis.

Publicado na edição 1214 – 28/05/200